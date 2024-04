Russell Crowe „ein oder zwei Telefonate“ vom Fußballclub-Kauf entfernt

Dabei hat sich der Schauspieler schon ein Rugby-Team gekauft.

Russell Crowe hat in Erwägung gezogen, Leeds United Football für sich zu shoppen.

Wie Crowe in einem Interview mit „Radio X“ erzählt, sollen nur noch „ein oder zwei Telefonate“ gefehlt haben, um den Kauf des Fußballvereins einzutüten. Lediglich der damit verbundene hohe Zeitaufwand sollen ihn zurückgehalten haben: „Ich hatte einfach das Gefühl, dass das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht.“ Zeit, die der Australier wohl doch lieber seiner Familie schenken möchte.

Crowe gehört bereits ein Rugby-Team

In seiner Heimat Australien ist der 60-Jährige bereits Besitzer eines Rugby-Teams. Es handelt sich dabei um die South Sydney Rabbitohs – ein Rugby-League-Verein aus Sydney. Mit 21 Meistertiteln ist die Mannschaft die erfolgreichste Rugby-Crew Australiens. Die Souths, wie Crowe sie nennt, seien aber auch noch einer der weiteren Beweggründe dafür gewesen, warum er sich letztlich gegen das Shoppen des Fußballclubs entschieden habe. „Ich erinnerte mich daran, wie es in den ersten drei bis vier Jahren war, als ich die Souths leitete, und wie viel Zeit das in Anspruch nahm. Und ich begann zu kalkulieren, dass ich in den nächsten vier Jahren mindestens sechs bis sieben Monate pro Jahr in Leeds sein werde. Und mein Familienleben, meine Kinder, all diese Dinge, die anderen Verpflichtungen, die ich habe, und ich habe einfach einen Schritt zurück gemacht.“

Multi-Talent Crowe

Der „Gladiator“-Star hat immer gut zu tun. Neben der Schauspielerei ist er zum Beispiel mit seiner eigenen Produktionsfirma Fear Of God Films als Produzent tätig.

Weiterhin ist er auch als Musiker aktiv. Mit seiner Gruppe Indoor Garden Party ist der Oscar-Preisträger von Juni bis August 2024 in Europa unterwegs. Unter anderem spielen sie auf dem Glastonbury-Festival.