SEATsounds LIVE: Esther Graf live in concert

Mit Esther Graf präsentiert #SEATsounds Live im Juni 2021 einen Geheimtipp der deutschsprachigen Pop-Musik. Singles wie „Chamäleon“ (2019), „Nummer 10“ (2020), „Geldautomat“ (2021) sowie ein Feature mit dem Rapper Olexesh („Letztes Mal“, 2020) sorgten dafür, dass sich die 21-Jährige eine immer größer werdende Fanschar erspielen konnte.

Vom Kärnten über Wien nach Kreuzberg

Grafs Musik ist ein bunter Mix aus R&B, Hochglanz-Pop und HipHop – abwechslungsreich, tanzbar und so produziert, dass Parallelen zu US-amerikanischen Vorbildern definitiv nicht gescheut werden müssen. Ursprünglich stammt die Musikerin aus dem österreichischen Kärnten, mittlerweile pendelt sie aber zwischen Wien und Berlin. Ihre Songs sind ein Ausdruck des Lebensgefühls jener Generation, die medial gerne als „Generation Z“ betitelt wird – und sind nicht nur für Mitglieder derselben Generation unbedingt hörenswert.

Live-Show und Chat

Am 17. Juni 2021 ist Esther Graf ab 19 Uhr bei #SEATsounds LIVE zu Gast. Dort wird sie nicht nur ein spezielles und intimes Live-Set performen, sondern auch im Chat für Fragen von Fans zur Verfügung stehen.

#SEATsounds Live folgt auf #SEATsounds Mittagspause

Schon 2020 brachte SEAT mit der „#SEATsounds Mittagspause“ via Livestream das, was wir während der Corona-Zeit vielleicht am meisten vermissen: Konzerte. Aufgrund des großen Erfolgs gingen die Konzertsessions mit #SEATsounds LIVE vor Kurzem in die zweite Runde. Live zu sehen sind die Shows jeden dritten Donnerstag im Monat. Danach sind die Videos On-Demand abrufbar. Musikfans dürfen sich außerdem auf die Gesprächsreihe #SEATsounds Artist Interviews freuen, die von Aminata Belli moderiert wird. Bei #SEATsounds LIVE kommen nicht nur bekannte Künstler wie Giesinger, sondern auch aufstrebende Bands und Musiker*innen zum Zug.