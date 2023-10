Shaft ist tot: So kondolieren Promis zum Tod von Blaxploitation-Legende Richard Roundtree

Film, Soul und Gangster Style. Viele Superstars gedenken einer Ikone des Black US Cinema.

Die amerikanische Filmgemeinde trauert. Der Schauspieler Richard Roundtree ist am Dienstagnachmittag (24. Oktober) nach einem kurzen, schweren Kampf mit einer Krebserkrankung an der Bauchspeicheldrüse gestorben. Roundtree wurde 81 Jahre alt.

Bislang haben Kolleg:innen wie Samuel L. Jackson, Gabrielle Union und andere kondoliert und der Ikone aus der „Blacksploitation“-Bewegung Tribut gezollt.

Es war Samuel Jackson, der 2019 in einem Remake der „Shaft“-Saga von Autor und Regisseur Gordon Parks den fiktiven Neffen von Detective John Shaft spielte; seinerzeit 1971 von Roundtree verkörpert (Quentin Tarantino ging in „The Hateful Eight“ sogar so weit, Shaft als Enkel seiner Kinoheldin, der deutschstämmigen Schwarzen Brunhilda von Schaft, anzulegen).

„Richard Roundtree, The Prototype, The Best To Ever Do It! SHAFT, wie wir ihn kennen, ist & wird immer seine Schöpfung sein!!!“, schrieb Jackson in einer Bildunterschrift eines Social-Media-Post. „Sein Ableben hinterlässt ein tiefes Loch nicht nur in meinem Herzen, sondern sicher auch in dem von vielen von euch.“

Und weiter:

„Love you Brother, ich sehe dich in der Mitte der Hauptstraße des Himmels entlang spazieren und Issac dirigiert dein Lied. Dein Mantel flattert im Wind!!! Engel flüstern: ‘That Cat SHAFT Is A Bad Mutha, Shutcho Mouth!!`

Dabei bezieht er sich Insider-mäßig auf das von Isaac Hayes komponierte „Theme from Shaft“; das seinerzeit mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Der Gangsterfilm markiert analog zur „Black Power“-Bewegung einen der ersten (auch kommerziell erfolgreichen US-Filme) mit einem Cast, in dem Schwarze nicht nur in den Nebenrollen vorkommen, sondern vielmehr ein urbanes „cooles“ Lebensgefühl vermitteln. Soul-Man Isaac Hayes hat seinerzeit einen ähnlich beachtliche Score-Job gemacht, wie etwa Henry Mancini, Ennio Morricone oder der Brite John Barry.

Gabrielle Union, die an der Seite von Roundtree in der Dramaserie „Being Mary Jane“ spielte, sagte, dass die Zusammenarbeit mit der Blaxploitation-Filmikone „ein Traum“ war.

Sie schreibt auf X:

„Mit ihm und unserer ‚Being Mary Jane‘-Familie abzuhängen, war immer eine tolle Zeit mit den besten Geschichten und Lachern. Er war IMMER der coolste Mann im Raum mit den BESTEN Vibes und die Leute kamen buchstäblich angerannt, um ihn zu sehen. Er war einfach der Beste & wir haben ihn alle geliebt!“