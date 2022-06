Sido macht mit Knossi Werbung für Grillprodukte

Vom schlechten Vorbild zur Discounter-Werbemodel: Sido macht aktuell Werbung für Grillprodukte. Unter dem Namen „Sidos Beste“ vertreibt Kaufland momentan BBQ-Soßen, Beef Briskets, BBQ Ribs und Pulled Pork. Sogar einen eigenen Werbeclip hat der Discounter anlässlich des Werbedeals gedreht. In dem Video wendet Sido mit goldener Grillzange das nun erwerbbare Grillgut – mitten in einer Kauflandfiliale. Mit am Start: Twitch-Streamer und Entertainer Jens Knossalla alias „Knossi“, Rap-Kollege Manny Marc und Sascha Hellinger von „UnsympathischTV“. Eine Influencer-Kombi, die beim klassischen Grillgutkonsumenten sicherlich auf große Zustimmung treffen könnte.

Die in dem Werbevideo zu sehenden Prominenten waren bereits im Sommer 2020 in derselben Kombination beim live auf Twitch gestreamten „Angelcamp“ zu sehen. Damals angelten, tranken und quatschten die vier zusammen mit diversen Gästen in Brandenburg und knackten damit den damaligen deutschen Zuschauerrekord auf Twitch: Rund 200.000 Zuschauer*innen verfolgten das Event live. Einige Monate später stellten sie mit einem weiteren Livestream-Event, dem „Horrorcamp“, erneut einen Zuschauerrekord auf. Diesmal sahen ganze 330.000 Menschen parallel zu.

Erst kürzlich sorgte Bushido für Schlagzeilen, als er Werbung für ein Zahnaufhellungsprodukt machte, und dabei recht unbeholfen wirkte. Mehrere Prominente machten sich damals über den Gangsta-Rapper lustig. Sido dürfte mit seinem Werbedeal ein besseres Gespür bewiesen haben und so zumindest allzu großem Spott entgehen.