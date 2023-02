slowthai veröffentlicht Musikvideo zu „Feel Good“ – Fans gefällt sein neuer Sound

Slowthai hat am 7. Februar das Video zur zweiten Single „Feel Good“ seines kommenden Punk-Albums UGLY veröffentlicht. Bereits am 25. Januar ist das eigenwillige Video zur Single „Selfish“ erschienen und auch diesmal hat der Rapper eine ungewöhnliche Herangehensweise gewählt. Er besuchte 35 seiner Fans bei ihnen zu Hause, während sie seine neue Single zum ersten Mal hörten. Ausgewählt wurden sie aus über 2400 Fans, die sich Ende 2022 für den Dreh bewerben konnten. Dass sie den neuen Track live vor Kamera hören würden, wussten sie, dass slowthai auch im Raum sein würde, nicht. Entsprechend fallen auch die Reaktionen auf sein Auftauchen aus.

Das Video zeigt neben seiner Nahbarkeit auch die Diversität in der Fanbase des Briten, obwohl alle Beteiligten eher jung sind. Die Bereitschaft zur Fan-Nähe des Rappers erschöpft sich allerdings nicht nur in der zu solch exklusiven Besuchen. Eine erste intime UK-Tour ist für dieses Jahr bereits angekündigt. Lediglich sechs Termine soll sie umfassen und ausschließlich in Pubs stattfinden. Dafür greift er auf ein bereits bewährtes Konzept zurück – symbolische Eintrittspreise. Auf der „Best Night of Your Life“-Tour wird jedes Ticket einen Pfund kosten. 2019, nach Erscheinen seines ersten Albums NOTHING GREAT ABOUT BRTAIN, hat er bereits, wenn auch vielleicht aus anderen Gründen, zwei kurze Pub-Touren mit diesem Ansatz gespielt. Die „99p“- und die „Bet Ya a £5er“-Tour kosteten genau das, was auch draufstand und waren volle Erfolge.

Dramaturgie des Album-Roll-Outs bisher

Für die Promo zur ersten ausgekoppelten Single „Selfish“ hatte sich slowthai einen Tag lang in einem nach innen verspiegelten Raum isoliert und dies live gestreamt. Im selben Setting ist dann auch das Musikvideo entstanden. Bei dieser ersten Präsentation des neuen Sounds war nur der Künstler anwesend. Der nun unternommene zweite Schritt trägt das Ganze direkter ans Publikum und slowthai zurück unter Leute.

Das Album UGLY erscheint am 3. März 2023.