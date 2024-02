Grammys-Auftritt: Tracy Chapmans „Fast Car“ führt LyricFind-Charts an

Die Live-Show sorgte ebenfalls dafür, dass andere Songs wieder in den Billboard-Charts landeten.

Nach den Grammy-Auftritten am 04. Februar landeten mehrere Songs in der amerikanischen Billboard LyricFind US-Liste sowie den Global Charts. Dabei werden beide Rankings von Tracy Chapmans „Fast Car“ angeführt.

Erhöhte Suche nach Songtexten

Die LyricFind-Global- und LyricFind-US-Charts zeigen die am schnellsten wachsenden Tracks, gefiltert nach der Suche von Songtexten weltweit und in den USA. Die Daten werden von LyricFind gesammelt. Das Unternehmen gilt als führender Anbieter von lizenzierten Songtexten, dessen Daten von mehr als 5.000 Verlagen zur Verfügung gestellt und von mehr als 100 Diensten genutzt werden, darunter Amazon, Deezer, Microsoft und iHeartRadio.

„Fast Car“ wurde bei der Musikpreisverleihung als Duett von Chapman und Luke Combs aufgeführt. Combs selbst coverte den Song für sein letztes Album GETTIN‘ OLD.

Grammy-Auftritte sorgen für Chartplatzierungen

Nach dem 1988er-Track folgt Joni Mitchells „Both Sides Now“, das in der LyricFind-U.S.-Übersicht auf Platz zwei landet. Wie Chapman, die nur selten öffentlich auftritt, war auch Mitchell ein überraschender Act bei der Award-Show. Die Performance bei den 66. Grammys war ihre bisher erste – in den letzten Jahren zog sie sich aufgrund von gesundheitlichen Problemen zurück. Bei ihrem Auftritt wurde Mitchell unter anderem von Brandi Carlile unterstützt.

Weitere Grammy-Songs, die in den Top zehn der Rankings gelandet sind, sind Paramores „This Is Why“ mit Platz 8 in den USA sowie „Houdini“ von Dua Lipa auf Platz 9, weltweit.