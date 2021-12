„Squid Game“: Es wird bereits über Staffel 3 gesprochen

„Squid Game“-Hauptdarsteller Lee Jung-jae und Regisseur Hwang Dong-hyuk bei einem Screening der Serie in Los Angeles am 8. November 2021 in Hollywood, Kalifornien. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images)

„Squid Game“-Regisseur und Autor Hwang Dong-hyuk befindet sich gerade in Gesprächen mit Netflix um die Fortsetzung des Serien-Erfolgs. Dabei wird bereits über zwei weitere Staffeln der Show gesprochen, erzählt Hwang in einem Interview mit „KBS“. Das Survival-Drama wurde nach Veröffentlichung der ersten Staffel zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller bisherigen Zeiten.

„Ich befinde mich in Gesprächen mit Netflix über die zweite und dritte Staffel. Wir werden bald zu einem Ergebnis kommen“, so Hwang gegenüber „KBS“. Es ist das erste Mal, dass der Regisseur über eine mögliche dritte Staffel spricht. Eine zweite Staffel wurde bereits im November bestätigt. Dazu sagte Hwang unlängst Folgendes: „Es gab so viel Druck, so eine hohe Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel, dass ich fast das Gefühl hatte, ihr lasst uns keine Wahl!“

Bei der Fortsetzung könnte Front Man im Mittelpunkt der Handlung stehen

Zusätzlich teilte der Regisseur auch erste Ideen für eine mögliche Storyline der Fortsetzung. So könnte diesmal Front Man, der maskierte Organisator des tödlichen Turniers in der ersten Staffel, im Fokus der Handlung stehen. Noch befinde sich der Regisseur allerdings in der „Brainstorming-Phase“, verriet er unlängst in einem Interview mit „The Hollywood Reporter“.

Unterdessen sprach auch der Netflix-Vorsitzende Bela Bejaria in einem Interview über den großen Erfolg von „Squid Game“: „Wir wussten, dass es ein regionaler Hit sein wird. Unser Team in Korea war davon überzeugt. [Hwang Dong-hyuk] hatte eine klare Vision für die Serie [und sie wussten], dass die Serie in Korea und generell in Asien sehr gut anlaufen wird“.

Bejaria fügte hinzu, dass der Erfolg von „Squid Game“ auch dazu beitragen könnte, Sprachbarrieren bei internationalen Preisverleihungen weiter abzubauen. Bei den diesjährigen Gotham Awards konnte die Serie bereits den Preis für die beste neue Serie davontragen. Außerdem ist „Squid Game“ bei den Critics Choice Awards und den AFI Awards nominiert. Auch für einen Golden Globe und eine Rose d’Or ist die Show im Rennen.