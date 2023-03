„Weisse Fahnen“: Peter Fox veröffentlicht seine nächste Single mit Video

Peter Fox hat am heutigen Freitag (17. März) einen neuen Song veröffentlicht. „Weisse Fahnen“ folgt nur zwei Wochen nach „Vergessen Wie“, der ersten Solosingle des Künstlers im Jahr 2023. Es verdichten sich die Anzeichen, dass das letztjährige „Zukunft Pink“ mit Inéz keine alleinstehende Hymne einer im Hintergrund lebendigen, weisen Deutschrap-Eminenz war, die der Jugend die Angst vor dem Morgen nehmen wollte.

Alle Songs haben sich musikalisch deutlich vom orchestralen Sound von Fox‘ Soloalbum STADTAFFE gelöst und beschreiten auch untereinander unterschiedliche Wege. Auf Amapiano und Dancehall folgt nun eine R’n’B-inspirierte Future-Pop-Nummer:

Auch textlich ist der Sänger und Rapper seit 2008 natürlich reifer geworden, und „Weisse Fahnen“ bringt das gut auf den Punkt. Es geht darum, unnötige Auseinandersetzungen einfach sein zu lassen, nicht auf Teufel komm raus zu gewinnen. Mit mehr Kopf für die Zukunft und einem weiteren Blickfeld. Fox tritt einen Schritt zurück, verlässt sich nicht auf angelernte Instinkte und die Egospirale, will nicht mehr unnötig Energie verschwenden. „Es wär normal ich fahr’ in dich rein, oder wir jagen uns wie Hunde im Kreis. Aber ich hab’ was Besseres vor, verschluck’ mein letztes Wort, ich verlass’ das Fort und weisst du was, ich bin d’accord.“ Wie ein Gegenstück zu „Zweites Gesicht“ von STADTAFFE, auf dem es noch hieß: „Hahnenkampf um einen Haufen Mist, jemand opfern, für’n lauen Witz“.



Ein neues Peter-Fox-Album ist weiterhin nicht angekündigt. Der Berliner ist allerdings als Solo-Headliner für mehrere deutsche Festivals dieses Jahr bestätigt. Er tritt zum Beispiel beim Rocco del Schlacko im Saarland und auf den Schwester-Veranstaltungen Hurricance und Southside auf.