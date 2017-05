Aziz Ansari ist in den USA schon seit längerer Zeit ein bekannter Comedian. In Deutschland wurde er 2015 durch die Serie „Master of None“ populär. Die Netflix-Eigenproduktion bricht nämlich mit einigen Gewohnheiten des Comedy-Genres, entwickelt sich je nach Episode zum astreinen Beziehungsdrama und wartet am Ende der ersten Staffel sogar mit einem großen Twist auf, der die vorangegangen Episoden nochmals mit Bedeutung auflädt.

Nachdem Aziz nämlich eine gesamte Staffel durch New York eierte, sich vergeblich um seine Schauspiel-Karriere mühte und am Ende von seiner Freundin vor eine schwierige Entscheidung gestellt wird, bricht er aus seinem Leben aus. Er reißt alle Zelte ab und fliegt nach Italien, um dort seine Nudelrezepte zu verbessern.

Und in Italien setzt nun auch die zweite Staffel der Serie ein. Im Trailer sieht man Ansari mit seinem Sidekick Eric Wareheim durch die Landschaft rollern. Zurück nach New York geht es in den neuen Episoden, die seit dem 12. Mai verfügbar sind, trotzdem. Und dort warten wieder unzählige Möglichkeiten, von denen Ansari manchmal begeistert und oft überfordert ist.

Den Trailer zu 2. Staffel „Master of None“ könnt Ihr Euch hier anschauen: