Studie: Fans von The Smiths und Placebo sind „neurotisch”, „extrovertierte” Leute hören Gucci Mane

Die Ankündigung der Band erschien auf Twitter.

Im Zuge des aktuellen „Cambridge Analytica“-Datenskandals haben Massive Attack beschlossen, Facebook zu verlassen. „Angesichts der andauernden Missachtung unserer Privatsphäre durch das FBI, ihr Mangel an Transparenz und Nichtbeachtung von Verantwortung, werden sich Massive Attack zeitweise von FB zurückziehen“, schrieb die Band auf Twitter. In light of FB’s continued disregard for your privacy, their lack of transparency and disregard for accountability - Massive Attack will be temporarily withdrawing from FB We sincerely hope they change their... https://t.co/DAxMVYSwff — Massive Attack (@MassiveAttackUK) 21. März 2018 Am 17. März 2018 wurde bekannt, dass das Unternehmen Cambridge Analytica Daten von mehr als 50 Millionen…