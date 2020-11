„The Masked Singer“: Dieser Promi steckte unter der Maske des Alpakas

Auch in der dritten Folge der neuen Staffel von „The Masked Singer“ gab es eine große Überraschung bei der Enthüllung: Nachdem bei der Biene Schauspielerin Veronica Ferres zum Vorschein gekommen war und sich der Hummer als Schauspieler und Fernsehmoderator Jürgen Schropp entpuppte, musste in der neuesten Episode das Alpaka seine Maske ablegen, weil es für die Performance von „Like A Virgin“ zu wenig Stimmen vom Publikum erhalten hatte. Dabei handelte es sich um niemand anderen als die niederländische TV-Moderatorin Sylvie Meis, auf welche die Jurymitglieder bereits getippt hatten.

Hinweise darauf lieferten einerseits der Akzent und die wahnsinnig kleinen Füße des Alpakas. Während Komiker Bülent Ceylan aufgrund dieser Faktoren auf Meis setzte, wettete Carolin Kebekus auf Moderatorin Nazan Eckes und Sonja Zietlow auf Schauspielerin Karoline Herfurth. „Ich bin super, super, super stolz, dass ich mich getraut habe. Weil: Ich habe noch nie wirklich gesungen“, sagte Meis nach der Auflösung. Sie habe ihre Teilnahme so gut verheimlicht, dass selbst ihr Sohn nichts davon wusste, verriet die Moderatorin desweiteren.

Schaut Euch den Clip der gesamten Auflösung hier an:

Wer ist das Alpaka? | Die Enthüllung | The Masked Singer | ProSieben auf YouTube ansehen

Für Fans der TV-Show „The Masked Singer“ hatte das Warten am 20. Oktober 2020 ein Ende: Seitdem strahlt ProSieben nämlich jede Woche um 20:15 Uhr die dritte Staffel des Kostümspektakels aus. Das Konzept der Sendung ist so simpel wie effektiv: Promis stellen vor einer Jury ihre Gesangskünste unter Beweis – in Ganzkörperkostümen und somit unerkannt. In den bisherigen zwei Staffeln gingen Max Mutzke im Astronautenkostüm und Tom Beck, verkleidet als Faultier, als Sieger hervor. Die Riege an Teilnehmern war bunt: Von Schauspielern, Models, Sängern über Komiker und Sportler nahmen Promis aus den verschiedensten Bereichen teil. Auch dieses Jahr sind die Kostüme wieder lustig und obskur – und die Frage, wer dahinter stecken könnte, bietet genug Stoff für Spekulationen.