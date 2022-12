The Postal Service und Death Cab for Cutie kommen 2023 auf Tour

The Postal Service und Death Cab For Cutie haben eine gemeinsame Tour für 2023 angekündigt. Was die beiden Bands außerdem gemeinsam haben, ist Leadsänger Ben Gibbard. Der Musiker wird auf Tour die Debüt-Alben seiner Gruppen spielen.

Death Cab for Cutie gründeten sich 1997 im US-Bundesstaat Washington, ihr Durchbruchs-Album TRANSATLANTICISM erschien sechs Jahre später. The Postal Service fanden sich 2001 zusammen. Ihr erstes und einziges Album GIVE UP veröffentlichte die Gruppe zwei Jahre später. Die Tour soll das 20. Jubiläum beider Platten feiern.

„Ich weiß mit Sicherheit, dass ich nie wieder ein Jahr wie 2003 haben werde“, sagte Gibbard in einer Pressemitteilung. „Die Platte von The Postal Service und TRANSATLANTICISM kamen heraus. Diese beiden Platten werden auf meinem Grabstein stehen, und damit bin ich völlig einverstanden. Ich hatte noch nie ein kreativer inspiriertes Jahr.“

Die Gruppen haben überwiegend Konzerte in Amerika angesetzt, für drei Shows kommen sie auch nach Deutschland. Am 3. März 2023 spielen sie in München, am 9. März in Berlin und am 14. März in Köln. An den Abenden werden sie von Slow Pup supportet.

Karten für die Shows sind bei bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Let’s celebrate: Death Cab for Cutie, Transatlanticism. @PostalService, Give Up. The 20th anniversary tour. Each band will perform each album in its entirety. Sign up for early ticket access: https://t.co/IyyZuisf5s Video by Juliet Bryant pic.twitter.com/FzAoWDNAEG — Death Cab for Cutie (@dcfc) December 8, 2022

Dieses Jahr haben Death Cab For Cutie ihr zehntes Studioalbum ASPHALT MEADOWS veröffentlicht.