MeToo: „The Silence Breaker“ wird eine Reality-Show, die sexuelle Übergriffe zeigt

„Es ist Zeit, sich von diesem Mann aufs deutlichste zu distanzieren. Seine Serien nie wieder auszustrahlen.“

Dass Regisseur Simon Verhoeven durchaus richtig der Kragen platzen kann, konnten wir schon selbst überprüfen. Nun richtet sich der Zorn Verhoevens („Willkommen bei den Hartmanns“) gegen Dieter Wedel und ein Schweigekartell, das den 75-jährigen Regisseur über Jahrzehnte geschützt haben soll. Jahrzehnte, in denen Wedel am Filmset Darstellerinnen bloßstellte und in denen er seinen Einfluss in der Branche nutzte, um Frauen zu belästigen und zu vergewaltigen. Dass Wedel dies alles getan haben soll, darüber berichtet aktuell ein Artikel in der ZEIT, auf den sich nun auch Simon Verhoeven bezieht. Die Autoren gaben Frauen eine Stimme, die laut ihren Aussagen von Wedel…