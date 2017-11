The xx verkaufen Weihnachtspulli, den Romy Madley Crofts Tante designt hat

Foto: Musikexpress, Ronald Dick. All rights reserved.

The xx sind (v.l.): Oliver Sim, Romy Madley Croft, Jamie xx.

Weihnachten nähert sich und jeder, der etwas auf sich hält, versucht noch eine müde Mark mehr zu verdienen, indem er oder sie einen passenden Feiertagspullover feil bietet. Nicht nur Rapper wie 2 Chainz (wir berichteten) haben diesen Trend für sich entdeckt, sondern nun auch The xx.

Für das Design des Kleidungsstück ist Cheryl Madley, die Tante von The-xx-Sängerin Romy Madley Croft, verantwortlich. Passend zur minimalistisch-reduzierten Ästhetik der Band, hat sie einen in schwarz/weiß gehaltenen Pullover gestaltet, der eine verschneite Waldlandschaft vor einem Bergmassiv darstellt. Anstelle von Sternen finden sich jedoch mehrere Xe am Firmament sowie ein großes weißes X auf der Brust, das den Buchstaben aus dem Bandlogo entspricht.

Der Pullover ist ausschließlich für eine begrenzte Zeit und in verschiedenen Größen verfügbar. Ein günstiges Weihnachtsgeschenk ist er jedoch nicht. 60 Euro zuzüglich Versand zahlt Ihr für das Kleidungsstück, das leider zu 100 Prozent aus Acryl, aber zumindest komplett in Großbritannien, gefertigt ist. Wer zuschlagen möchte, kann dies im Online-Store von The xx tun.