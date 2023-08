Thees Uhlmann teilt „Egal was ich tun werde, ich hab immer an dich gedacht“

Hört hier Thees Uhlmanns neue Single zum Soundtrack seines Kinofilms „Sophia, der Tod und ich“.

Thees Uhlmann veröffentlicht heute (24. August) seine neue Single „Egal was ich tun werde, ich hab immer an dich gedacht“. Damit trägt der Sänger zum Soundtrack der Verfilmung seines Romans „Sophia, der Tod und ich“ ein ganz frisches Stück bei. Den Großteil des Filmsoundtracks kreierte aber das Musikerinnen-Duo Steiner & Madlaina aus Zürich. „Ich bin ganz stolz auf Steiner & Madlaina, dass sie einen so wunderbaren Swiss-Americana-Soundtrack für den ‚Sophia, der Tod und ich‘-Film komponiert haben“, schwärmt Uhlmann von den Musikerinnen in der Pressemitteilung zum Track-Release. „Viel besser ist das, als wenn ich das gemacht hätte, mich da gemüht und geächzt hätte, um da was gescheites für meine North-German erotic-neurotic Death-Novelle hinzubekommen.“

Am 31. August erscheint der Film in den Kinos und markiert das Regiedebüt Charly Hübners. Uhlmanns 2015er Bestsellerroman wird dabei von Schauspieler:innen wie Anna Maria Mühe, Dimitrij Schaad und Marc Hosemann zum Leben erweckt und erzählt die Geschichte des Protagonisten Reiner, vor dessen Tür eines Nachts der Tod auftaucht. Es folgt daraufhin ein ereignisreicher Trip zu Reiners Mutter und seinem siebenjährigen Sohn.

Thees Uhlmanns vorherige Single „Club 27“ kam vor mehr als zwei Jahren, im April 2021, raus. Geschrieben wurde der Song von dem deutschen Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre.

Hört hier in die neue Single rein:

Hier könnt ihr den Trailer von „Sophia, der Tod und ich“ sehen: