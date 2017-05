„Twin Peaks“: Der Soundtrack zu Staffel 3 erscheint im September auf CD und Vinyl

Am Montag ist die Revival-Staffel der Kultserie „Twin Peaks“ in den USA und Deutschland (auf Sky) gestartet. David Lynch schafft es bereits mit den ersten Folgen, die alten Fans der Serie zu überzeugen und wird in den kommenden Monaten wieder viele Geheimnisse und skurrile Figuren in der fiktiven Stadt „Twin Peaks“ in den Mittelpunkt rücken.

Ein erster Teaser-Trailer bietet einen Blick ins neue "Twin Peaks" Was neben alten Charakteren und Gastauftritten diverser Schauspielgrößen nicht fehlen darf: ein fesselnder Soundtrack, der den Mix aus Horror, Mystery und Crime passend untermalt. Und auch der dürfte bei Lynch über die gesamte Staffel zielsicher ausgewählt sein. Fans der Serie dürften sich also jetzt bereits auf Release des O.S.T. freuen.

Am 8. September 2017 bringt Warner Music gleich zwei Editionen auf den Markt. Die Titel des Soundtracks werden erst im Laufe der 18 Episoden bekanntgegeben, auf der CD „Twin Peaks (Music From The Limited Event Series)“ sind sie dann gesammelt zu finden. Parallel dazu wird auch eine Vinyl-Variante veröffentlicht.

Die ersten Songs aus dem Soundtrack sind auch in den ersten Folgen der neuen Staffel zu hören: das „Twin Peaks Main Theme“ von Angelo Badalamenti sowie der Track „Shadow“ von Chromatics.