Udo Lindenberg und Apache 207 benennen einen Stern

Udo Lindenberg und Apache 207 haben, um den Erfolg ihres gemeinsamen Songs „Komet“ zu feiern, einen Stern benennen lassen. Sie tauften ihn wie den Song „Komet“.

Die Urkunde zur Benennung wurde Lindenberg im Hamburger Planetarium offiziell, aber nur über eine Video-Schalte, von Ulrich Hans Walter, seines Zeichens ehemaliger Astronaut und Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München, überreicht. In seiner Rede sagte er: „Kometen sind der Glanz unseres Sonnensystems, so wie es Songs gibt, die die Musikwelt erstrahlen lassen.“ Apache 207 war ebenfalls per Video eingeschaltet und witzelte im Anschluss mit Lindenberg zusammen über einen möglichen Flug zu „ihrem“ Stern.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Udo Lindenberg (@udolindenberg)

Sternbezeichnungen variieren je nach ihrem Gebrauch und den Verzeichnissen, in denen die Himmelskörper aufgeführt werden. Die eigenmächtige Benennung von Sternen ist daher eine weit verbreitete Praxis. Es gibt eine Reihe von seriösen und weniger seriösen Anbieter*innen, die Patenschaften, Widmungen oder sogar Taufen für Sterne verkaufen. Lindenberg hält ein Zertifikat in den Händen, das offenbar vom Anbieter „Sterntaufe Deutschland“ ausgestellt worden ist. Die im Post angegebene „scheinbare Helligkeit“ des Sterns liegt bei 3,96 Magnituden, was einer guten Sichtbarkeit mit bloßem Auge entspricht.

Seit dem 24. Januar und voraussichtlich noch bis in die ersten Februartage ist derzeit der echte Komet C/2022 E3 mit Glück und bloßem Auge über der Nordhalbkugel sichtbar. Am 19. Januar hatten Apache 207 und Udo Lindenberg ihren gemeinsamen Song veröffentlicht.