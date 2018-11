Verlosung: 2×2 Konzerttickets für Villagers zu gewinnen

Conor O’Brien, Kopf des Projekts Villagers, war bislang vor allem durch sein feines Songwriterhandwerk aufgefallen. Auf seinem neuen Album THE ART OF PRETENDING TO SWIM, das im September erschien, hat der Ire jetzt eine neue Liebe für sich entdeckt: die zur Produktionssoftware und vertrackter Rhythmik.

Damit lieferte er aber nicht nur die elektrifizierte Version seines Vorgängeralbums DARLING ARITHMETIC. ME-Autorin Julia Lorenz findet in ihrer Rezension zum Album: „Sein Folk-Sound verwandelt sich so in eine Art feingliedrigen, federleichten Songwriter-R’n’B, der im Elektronikgewand nie verkleidet wirkt. Ganz im Gegenteil: Stolperbeats und zarte Störgeräusche fügen sich so organisch in O’Briens Songwriting, als gehöre der Laptop zur Grundausstattung des Einsiedlers.“

