Klez.e, das ist eines der vielen musikalischen Projekt von Tobias Siebert. Der Musiker und Produzent, der unter anderem für seine Arbeiten mit Slut und And The Golden Choir geschätzt wird, verarbeitet mit Klez.e seine frühen musikalischen Erinnerungen in atmosphärisch dichtem Post-Punk.

Auf Klez.es aktuellem Album DESINTEGRATION handelt Siebert die deutsche Wiedervereinigung und das Ende des Dualismus aus BRD und DDR im Schatten des im selben Jahr erschienenem The-Cure-Album DISINTEGRATION ab. Die ausverkauften, energetischen Shows der DESINTEGRATION-Tour nahmen Klez.e als Anlass das Livealbum NOVEMBER zu veröffentlichen, das seit dem 10. November erhältlich ist.

Zur Feier des Erscheinen ihres ersten Livealbums gehen Klez.e wieder auf Tour – und wir verlosen Tickets dafür. Los geht es bereits am Dienstag, 28.11., in Berlin, enden wird die Konzertreise am 15.12. im Rostocker Zwischenbau. Die kompletten Tourdaten findet ihr hier im Überblick:

28.11. Berlin, LIDO



30.11. Leipzig, UT CONNEWITZ



01.12. Dresden, BEATPOL



05.12. Reutlingen, FRANZK



06.12. Frankfurt, das BETT



07.12. Köln, GEBÄUDE 9



08.12. Bremen, LILA EULE



09.12. Rudolstadt, SAALGÄRTEN



14.12. Hamburg, HAFENKLANG



15.12. Rostock, ZWISCHENBAU



Für jedes der oben stehenden Konzerte stellen wir 1×2 Tickets zur Verfügung. Alles was ihr dafür tun müsst, ist das unten stehende Kontaktformular mit dem Lösungswort „NOVEMBER + EURE STADT“ auszufüllen. Wir wünschen viel Erfolg!

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Deine Lösung



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 27.11.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.