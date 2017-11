Video: Lorde covert Bruce Springsteens „I’m On Fire”

Lorde ist derzeit mit ihrem aktuellen Album MELODRAMA auf Tour. Bei einem Konzert am vergangenen Mittwoch in Christchurch coverte Lorde den Song „I’m On Fire” von Bruce Springsteen und ging am Ende in ihren Song „400 Lux” über. „This is a song I love a lot, It’s a special one”, sagte sie ihren Fans zuvor.

Lorde ehrte Springsteen in ihrem Heimatland mit diesem Cover, so wie er es selbst einige Jahre zuvor tat. Im März 2014, als Springsteen durch Neuseeland und Australien tourte, eröffnete der Rocker sein Auckland-Konzert mit einem Cover von „Royals”.



“Auf Twitter wurde ich überrannt mit Nachrichten”, sagte Lorde nachdem Bruce Springsteen ihren Song coverte. „Es war so aufregend. Es war die höchste Ehre. Er ist so ein unglaublicher Songwriter. Ich war den Tränen nahe. Es war einfach sehr cool.”