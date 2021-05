Videopremiere: Tim Neuhaus covert Foo Fighters‘ „In Your Honor“

Während des Lockdowns beschloss Tim Neuhaus, bekannt durch seine Solo-Veröffentlichungen und als Mitglied der Band um Clueso, einem neuen musikalischen Projekt nachzugehen. Er coverte seine liebsten Songs und nahm diese auf. Die neue EP unter dem Namen ECHOES VOL. 1 umfasst nun acht Lieder, darunter Coverversionen von Nick Drake, Radiohead und Elliot Smith.

Die EP erscheint digital am 10. Juni 2021 bei Grand Hotel van Cleef. Schon vorab gibt es nun die erste Single zu hören: „In Your Honor“, ein Foo-Fighters-Cover. Es handelt sich dabei um einen Song, der in Tim ganz besondere Gefühle auslöst: „Nirvana, die Foo Fighters und Dave Grohl triggern in mir das Lebensgefühl des Grunge bis heute und erinnern mich daran, warum ich Anfang der 90er mit der Musik angefangen habe. ,In Your Honor‘ ist ein Song, der sich auf der Gitarre anfühlt wie Schlagzeug spielen. Er handelt von der vollkommenen Hingabe an etwas, an das du glaubst. Es ist, als würde man sich ein Stück Urvertrauen zurückholen.“

Kooperation mit Freunden

Die Songs hat der Schlagzeuger und Singer-Songwriter nicht alleine eingespielt. In den jeweiligen Homestudios arbeitete Neuhaus für zwei Monate mit befreundeten Musiker*innen zusammen. Darunter die originale CABINET-Band bestehend aus Florian Holoubek, Friedrich Störmer, Andi Fins & Tim, die eigentlich im März 2021 auf Tour gehen wollte, um den 10. Geburtstag von Tims Debütalbum THE CABINET zu feiern.

Des Weiteren spielte Anne deWolff für ECHOES VOL. 1 alle Streicher ein. Ulrich Rode war für viele Aufnahmen zuständig. Andi Fins spielte Keyboard- und Klavierspuren ein. Für den Mix war Friedrich Störmer verantwortlich, gemastert wurde bei Michael Schwabe.

Tim Neuhaus: Weitere Werke in Planung

Die Arbeiten an den Volumes II und III sollen auch bereits begonnen haben, ein Teil widme sich Tims Lieblings-Songwriterinnen. Mehr verrät er aber noch nicht.