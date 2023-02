Videos: Depeche Mode spielen „Ghosts Again“ und „Personal Jesus“ in der „Late Show“

In der „Late Show“ von Stephen Colbert waren Depeche Mode in dieser Woche zu Gast. Dave Gahan und Martin Gore stellten darin die neue Single „Ghosts Again“ und den Klassiker „Personal Jesus“ live vor.

Hier ein Video des Auftritts:

Neues von Depeche Mode

Aktuell steht die Band mit ihrem neuen, 15. Album MEMENTO MORI (Veröffentlichung am 24. März 2023) sowie einer gleichnamigen Welttournee in den Startlöchern. Mitte Februar fügten Gore und Gahan ihrer Tour, die im März in den USA und Kanada beginnt, weitere Konzerte in Nordamerika hinzu – ob es auch hierzulande Wintertermine geben wird, ist bislang unklar.

MEMENTO MORI folgt auf die 2017 erschienene Platte SPIRIT und ist das erste Album des Duos seit dem Tod von Gründungsmitglied Andy Fletcher im Mai 2022.

EXKLUSIVE VINYL-SINGLES IM MUSIKEXPRESS UND ROLLING STONE:

Mit unserer April-Ausgabe 2023 des MUSIKEXPRESS, die am 9. März 2023 erscheint, veröffentlichen wir ein besonderes Sammlerstück einer der größten Bands der Welt: Eine exklusive Vinyl-Single von Depeche Mode mit der Single: „Ghosts Again“ aus dem neuen Album MEMENTO MORI auf der A-Seite. Die B-Seite ziert eine Depeche Mode-Logo-Gravur.

Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Sie ist nur mit dem MUSIKEXPRESS und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

A – Seite: „Ghosts Again“

B – Seite: Depeche-Mode-Logo-Gravur

Der Versand der Hefte erfolgt ab dem 09. März 2023.

Doch Achtung, das ist noch nicht alles:

Parallel erscheint auch ROLLING STONE mit einer Depeche-Mode-Single. Neben „Ghosts Again“ auf der A-Seite, gibt es auf der B-Seite den berühmten Song „Never Let Me Down Again“ zu hören. Das neue Album von Depeche Mode und ihre Deutschland-Tour im Juni und Juli zählen zu den größten Musikereignissen des Jahres. Deshalb haben sich ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zu dieser einmaligen Kooperation zusammengetan.

