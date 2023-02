Depeche Mode: Hier könnt Ihr eine exklusive Vinyl-Single von „Ghosts Again“ bestellen

Festwochen für Fans von Depeche Mode: Am 9. Februar veröffentlichten sie mit „Ghosts Again“ die erste Single aus ihrem neuen Album MEMENTO MORI, das am 24. März 2023 erscheinen soll – kurz vor Beginn der Welttournee von Martin Gore und Dave Gahan, die sie auch nach Deutschland führen wird. On top haben wir ein außergewöhnliches Schmankerl im Angebot.

Mit unserer April-Ausgabe 2023 des MUSIKEXPRESS, die am 9. März 2023 erscheint, veröffentlichen wir ein besonderes Sammlerstück einer der größten Bands der Welt: Eine exklusive Vinyl-Single von Depeche Mode mit der Single: „Ghosts Again“ aus dem neuen Album MEMENTO MORI auf der A-Seite. Die B-Seite ziert eine Depeche Mode-Logo-Gravur.

Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Sie ist nur mit dem MUSIKEXPRESS und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

A – Seite: „Ghosts Again“

B – Seite: Depeche-Mode-Logo-Gravur

+++ HIER GEHT ES ZUR VORBESTELLUNG +++

Der Versand der Hefte erfolgt ab dem 09. März 2023.