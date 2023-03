Tickets für Ed Sheeran live 2023: Offizielle Warnung vor Resellern wie Viagogo

Foto: FilmMagic, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Am 17. April gibt Ed Sheeran im Berliner Admiralspalast ein Konzert. Wie leider seit Jahren üblich, werden auf Reseller-Plattformen gleich nach – manchmal auch vor – Vorverkaufsstart Tickets angeboten: viele davon gefälscht, manche zumindest überteuert. Daher bitten Sheeran und sein Team explizit darum, Tickets für seine Konzerte ausnahmslos über www.edsheeran.com bzw. die dort gelisteten Ticketingunternehmen zu kaufen.

Empfehlung der Redaktion Ed Sheeran kündigt neues Album SUBTRACT an – das letzte seiner „mathematical“-Ära

Strikte Haltung und Vorsichtsmaßnahmen gegen Cyber Crime

Der Veranstalter sowie Ed Sheeran teilen deshalb mit: Die Shows dieser Tournee werden mit einer eigens entwickelten mobilen digitalen Ticketing-Technologie durchgeführt. Sie enthält Sicherheitsvorkehrungen, die sicherstellen, dass echte Fans echte Tickets kaufen, und verhindern somit, dass inoffizielle sekundäre Ticketing-Seiten und inoffizielle Ticketverkäufer Karten zu überhöhten Preisen weiterverkaufen und Fans abzocken können.

Die Veranstalter:innen weisen auch darauf hin, dass Viagogo kein offizieller Ticketverkäufer für diese Tour ist. Wie schon bei den letzten Touren von Ed Sheeran werden die Veranstalter:innen die Verkaufstransaktionen in Zusammenarbeit mit dem „National Trading Standards Cyber Crime“-Team überwachen, um Käufe zu identifizieren, die gegen die Geschäftsbedingungen für den Verkauf der Ed-Sheeran-Tickets verstoßen. Alle Ticketkäufe, die gegen diese Bedingungen verstoßen, müssen mit Stornierungen rechnen.

Tickets sind über „Fan to Fan“-Option umtauschbar

Ticketbesitzer:innen, die nicht zu den Konzerten gehen können, haben die Möglichkeit, ihre Tickets am Ort des ursprünglichen Kaufes über die offizielle Fan-to-Fan-Weiterverkaufsplattform zum ursprünglichen Originalpreis plus Vorverkaufsgebühr an andere Fans zu verkaufen.

Eine Liste der häufig gestellten Fragen (FAQ) zu diesem Thema gibt es gebündelt unter www.edsheeran.com.

Mehr über Ed Sheeran und seine Tour

Ed Sheeran kommt am 17. April nach Berlin – sein einziges Deutschlandkonzert für 2023. Pre-Sale: Donnerstag, 30. März, 10:00 Uhr. Seine neue Single „Eyes Closed“ gibts bereits am 24. März zu hören. Hier das Video dazu: