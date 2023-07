Wacken 2023: Hier könnt ihr das Open Air im Live-Stream sehen

Das Metal-Festival findet vom 2. bis 5. August statt. Wer nicht vor Ort sein kann, feiert online mit.

Vom 2. bis 5. August findet zum 32. Mal das Wacken Festival in Wacken in Schleswig-Holstein statt. Erstmalig wird das Open Air auf vier Tage ausgeweitet – Headliner sind dabei Iron Maiden, Doro Pesch und Megadeth. Das Festival ist bereits ausverkauft, aber es wird die Möglichkeit geben, die Konzerte allesamt im kostenlosen Live-Stream von MagentaMusik anzuschauen.

Via Live-Stream beim Wacken mitfeiern

Zum Live-Stream des Festivals geht es hier entlang.

Was euch erwartet: Während der Festival-Tage sollen insgesamt 180 Bands und Solo-Künstler:innen aus über 30 Ländern auftreten. Bereits am ersten Tag (2. August) wird die Metal-Legende Doro Pesch ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum beim Wacken zelebrieren.

Am Donnerstag (3. August) sollen Helloween die Faster-Stage aufheizen und ein Tag später Iron Maiden auf der Harder-Stage das Wochenende eröffnen. Am Samstag dürfen sich die Metal-Fans außerdem auf Heaven Shall Burn auf der Faster-Bühne freuen. Auch Megadeth, Wardruna und The Dropkick Murphys sind beim Wacken 2023 mit von der Partie. Zum gesamten Line-up gelangt ihr hier.

Seit 1990 gilt Wacken als das Metal-Festival des Jahres, für das mehr als 85.000 Besucher:innen jährlich nach Schleswig-Holstein fahren. Im vergangenen Jahr waren die Headliner-Acts unter anderem Limp Bizkit und Slipknot.