ME präsentiert: Wanda & Olli Schulz treten unterm Berliner Funkturm auf

Ende August steht in Berlin alles im Zeichen der IFA. Wer erwartet, dort nur Technik-Nerds und -Freaks anzutreffen, irrt. Denn im Rahmen der Industriemessen finden gleichzeitig einige ziemlich interessante Konzerte statt. In diesem Jahr wartet ein ganz besonderes Schmankerl auf Euch in der Kulisse des IFA-Sommergartens, direkt unter dem Berliner Funkturm: Wanda und Olli Schulz werden dort unter freiem Himmel am 30. August 2018 einen gemeinsamen Konzertabend spielen.

Gründe dafür, warum diese Kombination einen wohl höchst unterhaltsamen Konzertabend garantieren sollte, liegen förmlich auf der Hand. Wer die Österreicher oder den Hamburger schon mal live und in Action erlebt hat, weiß, wovon wir reden. Auch wenn beide noch nie zusammen auf einer Bühne standen – spontane Features sollten an diesem Abend nicht ausgeschlossen werden.

Wanda veröffentlichten im vergangenen Jahr ihr drittes Album NIENTE und gehen damit live in diesem Jahr ausgiebig auf Tour. Olli Schulz hat sein neues Album SCHEISS LEBEN, GUT ERZÄHLT für den 02. Februar angekündigt, ebenfalls mit einer – mittlerweile ausverkauften – Tour.

Der Kartenvorverkauf für die rund 12.000 Tickets startet am Mittwoch, den 17. Januar.