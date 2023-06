Wann wird die „Inas Nacht“-Sendung mit Rammstein-Keyboarder Flake ausgestrahlt?

Für die neue Staffel von „Inas Nacht“ schaute auch Rammstein-Keyboarder Flake bei der Moderatorin vorbei. Wann wird die Folge gezeigt?

Die neue Staffel von „Inas Nacht“ soll am 20. Juli beginnen. Auf Ina Müllers Homepage werden einige Gäste der kommenden Sendungen gelistet. Darunter Oliver Welke, Lars Klingbeil, Almuth Schult, Michael Mittermeier, Reinhold Messner, Carolin Kebekus, Klaas Heufer-Umlauf, Anneke Kim Sarnau, Sven Regener, Stefanie Kloß und Yael Adler; Ausstrahlung dann im „Ersten“. Flake, gemeinsam mit Sven Regener und der Sängerin Birdy laut „Sylent Press“ zu Gast in einer Folge gewesen, fehlt in dieser Aufzählung.

Wann wird die „Inas Nacht“-Episode, bei der Flake als Gast eingeladen ist, ausgestrahlt? Aufgenommen wurde die Folge der Late-Night-Show laut „Sylent Press“ im Mai dieses Jahres. Eine Anfrage der Kollegen vom ROLLING STONE vom Mittwochnachmittag (14. Juni) beim NDR blieb bis zum Donnerstagabend (15. Juni) unbeantwortet. Wir werden also zu einem späteren Zeitpunkt berichten müssen, wann Christian Lorenz, wie Flake bürgerlich heißt, bei „Inas Nacht“ seinen Auftritt hat.

Zuvor wurde Flakes allmonatliche Radiokolumne auf Radioeins pausiert. Der Rammstein-Keyboarder und Radioeins hätten sich laut Auskunft des Senders gemeinsam für die Pause entschieden. Grund dafür dürfte der Rammstein-Skandal sein, in dessen Zuge Sänger Till Lindemann missbräuchliches Verhalten gegenüber Fans vorgeworfen wird, und gegen den nun auch die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt. Mittlerweile geht die Plattenfirma von Rammstein, Universal Music, auf Distanz zur Band.

Über „Inas Nacht“

„Inas Nacht“ wird seit 2007 vom NDR in Hamburg produziert, Namensgeberin ist die Moderatorin Ina Müller. Heimstätte ist die Kneipe „Zum Schellfischposten“ in Altona; zur Verstärkung hat Müller dort auch einen Shanty-Chor im Rücken, der Jingle-artig während der Sendung immer mal wieder loslegt. Müller hat pro Folge zwei bis drei Gäste, mit denen sie am Tresen philosophiert und ein Liedchen singt – auch Publikumsfragen sind erlaubt.