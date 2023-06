Rammstein: Radioeins lässt Sendung mit Flake ausfallen

Dienstags, 21 Uhr, Radioeins: Flake-Zeit! Aber diesmal nicht. Die Gründe dafür hier

Wer am heutigen Dienstag (13. Juni) um 21 Uhr Radioeins einschaltete, bekam nicht die Stimme Flakes zu hören. Sondern die von Francoise Cactus, der im vergangenen Jahr verstorbenen französischen Berlinerin, die auch dort eine Sendung hatte.

Der Grund für die Programmänderung wurde auch mitgeteilt: Da Rammstein auf Tour sind, hatte Flake wie üblich eine Sendung vorproduziert. Aufgrund der aktuellen Diskussion aber hätte man die nicht einfach so ausstrahlen können. Flake soll sich nicht in der Lage gesehen haben, eine aktuelle Sendung zu produzieren, in der er auf die Situation eingeht. Stattdessen also: eine alte Sendung von Francoise Cactus. Mit der „aktuellen Diskussion“ dürften die Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann gemeint sein.

„Die Sendung“

Flakes „Die Sendung“, gibt es regulär einmal monatlich auf Radioeins, am Dienstag zwischen 21-23 Uhr. Jede Folge hat ein spezielles Thema, dazu spielt der Rammstein-Keyboarder Lieblingsstücke ein. Wann es eine neue Folge geben wird, ist derzeit nicht bekannt.

Am Mittwoch (14. Juni) treten Rammstein in Trenčín auf – die Stadt bereitet sich bereits seit Wochen auf die Show vor, die in den lokalen Medien als das „größte Konzert in der Geschichte der Slowakei“ bezeichnet wird. Die erhobenen Vorwürfe von Shelby Lynn und der Youtuberin Kayla Shyx spielen in der Berichterstattung um das Live-Event allerdings kaum eine Rolle.