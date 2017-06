Was Maggie Rogers über Feist, Patti Smith, Björk und Carrie Brownstein zu sagen hat

„Björks Musik gewährt einem Zutritt zu ihrer Welt. Und eine solche gibt es nicht nochmal“, so Maggie Rogers. Die amerikanische Singer-Songwriterin, die durch ihr Treffen mit Pharrell Williams im Rahmen einer Masterclass an ihrer Uni bekannt wurde, sprach mit uns über Künstler, die sie inspiriert haben.

Video & Schnitt: Ines Punessen

Maggie Rogers tourt zurzeit durch Europa. Am 14. Juli tritt sie beim Melt Festival auf. Mit THE ECHO und BLOOD BALLET nahm sie bisher zwei (digital veröffentlichte) Alben auf, im Februar 2017 erschien ihre EP „Now That The Light Is Fading“. Ihr Hit „Alaska“, mit dem sie Pharrell Williams fast zum Weinen brachte und sich so eine Legende schuf, wurde unter anderem von SOHN geremixt:

Nach „Alaska“ erschienen noch die Singles „Dog Years“ und „On & Off“, ein Album von Maggie Rogers ist bisher nicht angekündigt.