Kanye West: Hat er sich etwa die Zähne entfernen lassen?

In einer aktuellen Instagram-Story zeigt sich der Rapper mit neuem Look und löst damit Gerüchte aus.

Kanye West hat sich in den sozialen Medien mit neuem Zahnschmuck gezeigt. Die Frage ist nun: Wo sind seine eigentlichen Zähne abgeblieben?

In seiner Instagram-Story hat sich der umstrittene Musiker und Produzent am 17. Januar mit protzigen Grills präsentiert. Grills sind eine Art von Zahnaccessoires, die normalerweise über den Zähnen getragen werden. Sie werden maßangefertigt und können auch permanent in den Mund eingesetzt werden. Der Style, mit dem sich der US-Rapper nun zeigt, ähnelt ein wenig denen aus dem 1977er-Film „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“. Er bleibt seinen Follower:innen aber die Erklärung schuldig, wie genau es unter dem Bling-Bling in seinem Mundraum aussieht. Aber das Internet will bereits mehr Infos dazu parat haben.

Schaut euch hier einen Screenshot der Story von West an:

Alle Zähne weg?

„The Daily Mail“ berichtet nun, dass Kanye West „alle seine Zähne entfernt und durch Titanprothesen ersetzt“ habe, die angeblich 850.000 US-Dollar wert seien. Verantwortlicher Arzt soll Dr. Thomas Connelly sein. Dieser sagt im Interview mit der Boulevardzeitung: „Es war mir eine Freude, bei jedem Schritt des Prozesses mitzuarbeiten. Seine [Kanye Wests] Vision für die Gestaltung einzigartiger Kunst geht über den zahnmedizinischen Fortschritt hinaus. Die Verbindung seiner Vision mit der Zahnmedizin hat einen neuen Look geschaffen, der episch ist!“ Auf die Aussage, der 46-Jährige hätte sich die Zähne für diese Prozedur entfernen lassen, geht er aber nicht ein.

Die News-Seite „Complex“ widerlegt hingegen die Behauptung, Ye hätte sich seine Beißer komplett gegen Grills austauschen lassen und nennt als Quelle die gleiche wie „The Daily Mail“: den Zahnmediziner Dr. Thomas Connelly. Auf Instagram haben sie einen Post über Wests Zähne veröffentlichte und dazu geschrieben: „Kanye hat tatsächlich noch Zähne. Wir haben Thomas Connelly, den Zahnarzt von Kanye, der den Eingriff durchgeführt hat, um einen Kommentar gebeten und er hat uns gesagt: ‚Die Zähne wurden ihm nicht entfernt. Er hat immer noch ein volles Gebiss. Gesund und glücklich.‘“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Veröffentlichung von VULTURES zögert sich weiter heraus

Nun zur Musik von West: Es besteht weiterhin Ungewissheit über den Veröffentlichungstermin für sein neues Album VULTURES. Immer wieder werden neue Termine bekannt gegeben. Für den Rapper ist es aber nichts Neues, diese nicht einzuhalten. Laut „Forbes“ ist der Release nun für den 9. Februar angesetzt.