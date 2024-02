Kanye West und Ty Dolla $ign veröffentlichen zwei Videos zu „Vultures“

Zwei Tage zuvor erschien bereits ein Video zu dem Feature-Song mit seiner Tochter North West.

In der Nacht vom 8. Februar veröffentlichten Ye aka Kanye West und Ty Dolla $ign ein Musikvideo zu „Vultures“. Die Lead-Single zum Album ist bereits seit dem 22. November 2023 veröffentlicht. Gleichzeitig postet der 46-Jährige eine „Juice Version“ auf Instagram.

Video in Albtraum-Ästhetik

Mit einem neuen Video zu „Vultures (Havoc Version)“ bereiten die Rapper ihre Fans auf den bevorstehenden Release ihres Albums vor. Der Song enthält Parts von Lil Durk und Bump J.

Das bizarre Video, kreiert vom kanadischen Künstler Jon Rafman, zeigt sepiafarbene Clips von Tieren, einem Clown und vor allem Waffen. Immer wieder laufen Männern in schwarzen Mänteln mit Kapuzen durch leere Gänge und wir sehen Gebäude, welche unter Staubwolken zusammenstürzen.

Hier zum „Vultures (Havoc Version)“-Musikvideo:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die auf Instagram gepostete „Juice Version“, produziert von Aus, Onda und dem Rapper selbst, zeigt Ye unter einem Scheinwerfer, der seinen Schatten als Flügel erscheinen lässt. Nach der Uraufführung von „Vultures“ musste sich West erneut dem Vorwurf stellen, antisemitisch zu sein. Im Lead-Song rappt er: „Wie bin ich antisemitisch? Ich habe gerade eine jüdische Schlampe gefickt“, was sich auf seine antisemitischen Äußerungen im letzten Jahr bezog. Vor kurzem entschuldigte er sich dann auf hebräisch bei der jüdischen Community, die Line bleibt trotzdem in dem Track.

Hier zum Video von „Vultures (Juice Version)“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am 6. Februar releaste das Duo den Track „Talking/Once Again“ zusammen mit Yes Tochter North West. Für die Backround-Vocals sorgte hier der Sänger James Blake.

Hier zum „Talking/Once Again“-Musikvideo:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wird sich Ye an die Release-Termine halten?

Bisher bestand Ungewissheit über den Veröffentlichungstermin für die neue Platte VULTURES. Immer wieder wurden neue Termine bekannt gegeben. Für den Rapper ist es aber nichts Neues, diese nicht einzuhalten. Laut „Forbes“ soll der Release nun für den 9. Februar angesetzt sein. Das Album soll aber, wie Ye selbst bekannt gab, in drei Teilen erscheinen. Demnach soll „Volume 1“ am 9. Februar, „Volume 2“ am 8. März und „Volume 3“ am 5. April veröffentlicht werden.