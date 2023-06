Wer steckt eigentlich hinter der Indie-Rockband The Last Bash?

Die Newcomer aus Kirchheim unter Teck haben den Firestone Bandcontest gewonnen und dürfen dafür beim Southside Festival auftreten. Wir stellen sie euch vor.

Bei einem der größten und meist besuchten Festivals Deutschlands auftreten zu dürfen, ist für die meisten neuen Artists ein langersehnter Traum, der für viele jedoch zunächst einmal in weiter Ferne zu liegen scheint. Es gibt allerdings auch Ausnahmen – und The Last Bash gehören dazu. Die neue Indie-Rockband aus Kirchheim unter Teck hat den begehrten Firestone Bandcontest gewonnen und dürfen damit am Freitag, den 16. Juni 2023, beim Southside Festival auftreten.

The Last Bash orientieren sich musikalisch stark an den Arctic Monkeys, The Killers und The Strokes. Die bereits veröffentlichten Songs wie „London“, „Impressive“ und „Galaxy“ definieren sich vor allem durch ihre Mischung aus Indie mit Rock’n’Roll-Attitüde – ein Sound-Konglomerat, das von der Gruppe selbst als „IndieTude“ bezeichnet wird.

So klingen The Last Bash:

Sänger Max Bantlin und Gitarrist Thomas Schöttle arbeiten schon seit einem Jahrzehnt zusammen und waren bereits Teil von so einigen Bandprojekten. Gemeinsam mit dem Bassisten Till Mack und dem Schlagzeuger Tobias Schöttmer treten sie seit 2018 unter dem Namen The Last Bash auf. Wie viele andere Bands erlebte die Indie-Truppe während der Corona-Pandemie einen kreativen Schub, der in zehn Songs resultierte, die nun nach und nach als Singles veröffentlicht werden.