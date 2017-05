Wenn man der US-amerikanischen Musikseite „Consequence Of Sound“ Glauben schenken darf, wird das Coachella kommendes Jahr ein ziemlicher Höhepunkt der Festivallandschaft.

Das Event im kalifornischen Indio ist ohnehin dafür bekannt, meist so gut wie jede Band und jeden Künstler an Land ziehen zu können. So sollen 2017 Beyoncé, Radiohead und Kendrick Lamar auftreten.

Radiohead haben 2004 und 2012 beim Coachella gespielt, Beyoncé hat bisher „nur“ Überraschungsauftritte 2010 und 2014 zu verbuchen, Kendrick Lamar war 2012 bereits bei dem Festival zu sehen und auch dieses Jahr während des Sets von Ice Cube.

Das Coachella Valley Music and Arts Festival wird an zwei Wochenenden im April 2017 – 14. bis 16. April und 21. bis 23. April – in Kalifornien stattfinden. Die europäischen Festivals geben auch einen guten Ausblick auf das kommende Jahr, wie zum Beispiel das Primavera Sound mit Arcade Fire, Bon Iver und Frank Ocean: