xHamster: Die Porno-Website will die Netflix-Serie „Sense8“ retten und eine 3. Staffel produzieren

Vor einiger Zeit hat Netflix angekündigt, die Eigenproduktion „Sense8“ nach zwei Staffeln abzusetzen. Die Handlung war allerdings noch nicht abgeschlossen, Fans waren erschüttert – zumal Netflix bis dato fast noch nie eine Serie abgesetzt hatte. Als Trostpflaster genehmigte der Streaming-Riese genügend Budget für einen abschließenden Film, den die Matrix-Schöpfer Lana Wachowski und Lilly Wachowski nun drehen dürfen.

Dieser abschließende Film ist zwar eine nette Gelegenheit, die Serie zu einem Ende zu führen, allerdings auch nur eine halbgare Lösung, da der Erzählrhythmus der Serie dadurch abhanden kommt. Als Retter in der Not bietet sich nun ausgerechnet die Porno-Website xHamster an. In einem offenen Brief wenden sie sich nun an die Wachowskis.

In dem Brief versichert der stellvertretende xHamster-Chef Alex Hawkins, dass es sich um keinen Scherz handele und er auch keine Porno-Parodie der Serie drehen möchte: „Seit wir von der Absetzung der Serie gehört haben, überlegten wir, was wir tun können. Wir sind zwar froh, dass Netflix einem Film als Abschluss zugestimmt hat. Aber bevor ihr die Story beendet, zieht bitte eine andere Option in Betracht – lasst xHamster die Serie produzieren.“

„xHamster ist derzeit eine der meistgeklickten Seiten im Internet. Wir haben täglich mehr Besucher als die New York Times, ESPN und Daily Mail. Wir haben Aufmerksamkeit und Einnahmen“, so Hawkins weiter. Er verspricht den Wachowskis volle Budget-Kontrolle und begründet seinen Wunsch nach der Produktion der Sendung damit, dass die Serie die Grenzen der Sexualität auslote und sich konservativen Ansichten diesbezüglich verweigere. Dafür würde schließlich auch xHamster stehen.

xHamster würde schon lange für sexuelle Befreiung kämpfen, immerhin gebe man den Usern Zugang zu allen Geschlechtern und Vorlieben. Das Ende des Briefes ist fast schon ein Totschlagargument: „Wir würden gern ein Treffen vereinbaren und herausfinden, ob für uns ein Platz in der Zukunft von Sense8 ist. Wir wissen, dass wir eine ungewöhnliche Heimat dafür wären. Aber vor fünf Jahren haben die Leute auch noch bei dem Gedanken gelacht, dass Netflix eigene Serien produzieren würden. Wir denken, dass unsere Zeit, genauso wie Eure, gekommen ist.“

Den Originalbrief könnt Ihr hier lesen.