Yeah Yeah Yeahs live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Zeiten, Support

Das ausverkaufte Deutschlandkonzert findet am 29. August in Berlin statt. Hier gibt's alle Infos.

Die Yeah Yeah Yeahs rund um Karen O kommen am Dienstag (29. August) nach Berlin in die Columbiahalle – das erste Mal seit zehn Jahren.

Support und Karten

Die Veranstaltung ist auch schon ausverkauft. Über Eventim kann man sich jedoch auf die Warteliste für Restkarten setzen lassen.

Mit im Gepäck ist ihre Support-Gruppe JEALOUS und ihr erstes Album seit neun Jahren: COOL IT DOWN veröffentlichte die New Yorker Indie-Rock-Gruppe im September 2022. Darauf finden sich acht Songs.

Startzeit und Location

Der Beginn des YYY-Konzerts ist um 20.00 Uhr in der Columbiahalle: Columbiadamm 13 – 21, 10965 Berlin, Tempelhof. Zunächst treten JEALOUS auf, gegen 21 Uhr werden dann die Yeah Yeah Yeahs mit ihrem Set loslegen.

Die Columbiahalle hat eine Kapazität von 3.500 unbestuhlten und 1.400 bestuhlten Besucher:innen. Die Garderobe ist im rechten Teil der Halle (unten und oben).

Anfahrt

Öffentliche Verkehrsmittel

Wer man mit öffentlichen Verkehrsmittel anreisen möchte, dem sei die U6 empfohlen, mit der Station „Platz der Luftbrücke“ entweder aus Tempelhof oder aus Kreuzberg kommend.

Aus Neukölln kommend (Boddinstraße / Hermannsplatz), sind die Buslinien 104 oder 248 zu empfehlen. Mit einem etwas längeren Fußweg ist die U7 mit der Haltestelle Gneisenaustraße verbunden.

Auto

Mit dem Auto reist man am besten über die A100 und den Columbiadamm an.

Am Columbiadamm befinden sich einige Parkplätze, zudem gibt es am Platz der Luftbrücke mehrere Parkmöglichkeiten. Auch in den angrenzenden Wohngebieten lassen sich einige Plätze für den eigenen PKW finden.