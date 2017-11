Zeitreise: Fettes Brot hauen ein neues Video zu „Nordisch By Nature“ raus

Die folgende Meldung klingt, als käme sie straight outta 1996. Wie passend, denn der Song tut es ja auch: Fettes Brot haben ein Video zu ihrer Hitsingle „Nordisch By Nature“ veröffentlicht. Diesmal aber, über 20 Jahre später, ist es ein Livevideo zu „Nordisch By Nature Pt. 1“ in Originalbesetzung mit DJ Rabauke (Eins, Zwo), Gaze (Easy Business) und Tobi Tobsen (Fünf Sterne Deluxe).

„Nordisch By Nature“ erschien ursprünglich auf dem Debütalbum AUF EINEM AUGE BLÖD (1995) und ist neben „Jein“ bis heute der größte von diversen Hits, die Fettes Brot in ihrer nunmehr 25-jährigen Karriere einfuhren.

Das neue Livevideo zu „Nordisch By Nature Pt. 1“ flankiert Fettes Brots Livealbum mit dem schönen Titel „Gebäck in the Days –

Live in Hamburg“, das am 8. Dezember 2017 erscheint. Die CD, Doppel-LP und DVD dokumentiert drei Konzert-Abende im Hamburger Mehr! Theater am Großmarkt, die Fettes Brot im Oktober dieses Jahres schmissen. Eine Doku über „Das Brot der frühen Jahre“ ist nun auch mit im Gebäck, äh, Gepäck.