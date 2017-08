Zwei Shows im Astra: Mac DeMarco spielt ein Zusatzkonzert in Berlin

Der Kanadier Mac DeMarco ist ein unverschämt guter Musiker und dazu auch noch einer, mit dem man am liebsten zwei Tage am Stück auf der Couch rumhängen würde. „Niemand klingt so entspannt wie Mac DeMarco“, urteile André Boße deshalb auch in seiner Kritik zum aktuellen Album THIS OLD DOG. Im Mai ist es erschienen, im November ist er damit auf Tour in Deutschland – präsentiert vom Musikexpress.

Ursprünglich waren drei Auftritte in Deutschland geplant, die hohe Nachfrage sorgt nun aber dafür, dass Mac DeMarco ein Zusatzkonzert geben wird. Und zwar am 9. November 2017 im Astra in Berlin. In der Location spielt er ebenfalls einen Tag zuvor, die Tickets dafür sind aber ebenso vergriffen wie für den Gig in Köln, wo er am 10. November spielt. Für Hamburg (7. November) gibt es noch Tickets. Und eben für die Zusatzshow. Zu kompliziert? Hier ist die Übersicht:

7. November: Hamburg , Gruenspan

, Gruenspan 8. November: Berlin , Astra – ausverkauft

, Astra – ausverkauft 9. November: Berlin , Astra – Zusatzshow

, Astra – Zusatzshow 10. November: Köln, Die Kantine – ausverkauft

Wir wünschen Euch viel Spaß bei den Shows. Wird super!