Depeche Mode geben weiteres Deutschland-Konzert bekannt

2017 kehren Depeche Mode mit der „Global Spirit“-Tour auch nach Deutschland zurück. Und wenig überraschend verkaufen sich die Karten für die bisher acht bestätigten Deutschland-Konzerte besonders gut. Nun wurde sogar noch ein Zusatzkonzert in Dresden terminiert.

Am 7. Juni 2017 werden Depeche Mode mit der Tour und dem neuen Album SPIRIT in der sächsischen Landeshauptstadt gastieren. Karten für das Konzert auf der Festwiese (Ostragehege) werden ab Freitag, dem 25. November um 10 Uhr via Eventim erhältlich sein.

Nachfolgend findet Ihr alle Termine der „Global Spirit“-Tour in Deutschland. Das neue Album von Depeche Mode wird im Frühjahr 2017, also pünktlich vor der Tour, erscheinen.

Sa. 27. Mai 2017 Leipzig Festwiese

Mo. 05. Juni 2017 Köln RheinEnergieStadion

NEU Mi. 07.Juni 2017 Dresden, Ostragehege (Festwiese)

Fr. 09. Juni 2017 München Olympiastadion

So. 11. Juni 2017 Hannover HDI Arena

Sa. 18. Juni 2017 Zürich Stadion Letzigrund

Di. 20. Juni 2017 Frankfurt Commerzbank-Arena

Do. 22. Juni 2017 Berlin Olympiastadion

Di. 04. Juli 2017 Gelsenkirchen Veltins Arena