Der neue Musikexpress mit großem Deutschrap-Special, Lady Gaga, Kate Tempest u.v.m.

Deutschrap-Special: „Zwischen Beats und Reime passt ein ganzes Land!“

Ein Vierteljahrhundert nach Advanced Chemistry ist deutscher HipHop in der Mitte der Gesellschaft angekommen. „Fremd im eigenen Land“ ist er lange nicht mehr: frag’ die Beginner, frag’ Jan Böhmermann, frag’ die Kids, die ihre Helden Woche für Woche an die Chartspitze kaufen. Gleichzeitig formiert sich im Netz ein junger Underground, der das Genre radikal neu denkt. Deutschrap hat seinen ersten echten Generationenkonflikt, und auch das macht ihn zur lebendigsten Jugendkultur unserer Zeit.

Die 40 besten Platten des Deutschrap

Vom frühen Migranten-Rap über die Stuttgarter und Hamburger Schule hin zu den echten Gangstern aus Berlin und hinüber zu den jungen Wilden, zum Pop-Rap, Cloud-Rap, Phantasten-Rap von heute: Hier ist alles dabei!

ME.Gespräch mit Kate Tempest: „Seitdem ich auf die Möglichkeit gestoßen bin, Geschichten zu erzählen, bin ich ‘drauf’“

Sie ist nicht nur die erste Adresse für hochliterarisch informierten Rap, sondern im Umkehrschluss auch für subkulturell erfrischte Lyrik und Belletristik. In sämtlichen Gattungen gibt es für Kate Tempest nichts als Lob und Preise. Und auch ihr neues Album gibt keinen Anlass für die Befürchtung, dass der Beifall allzu bald abebben wird.

Lady Gaga: „Ich weiß nicht, ob ich der größte Popstar der Welt bin“

Mit dem Album ARTPOP hatte Lady Gaga 2013 den Faden verloren. Ihre Zusammenarbeit mit Tony Bennett und die Rolle in der Serie „American Horror Story“ bewirkten einen Kreativitätsschub. An Gagas neuem Album JOANNE haben die richtigen Leute mitgearbeitet: Beck, Mark Ronson, Florence Welch, Father John Misty und Kevin Parker von Tame Impala.

ME.Helden: Scott Walker

Scott Walker hatte alles. Ruhm, Geld, Nummer-1-Hits. Heute bleibt ihm nur noch sein genialer Kopf. Er bastelt Beats aus Fürzen, singt 20-minütige „Songs“ über Hofnarren aus dem fünften Jahrhundert – und stellt uns vor ein Rätsel: Wie wird aus einem Popstar ein Freak?

Der neue Musikexpress – die Themen im Überblick

Titelthema: Das große Deutschrap-Special



Themeninterview: Wolfgang Tillmans über politische Kunst

Next Big Ding: Sparkling



Blind Date: Studio Braun

ME-Gespräch: Kate Tempest

ME-Helden: Scott Walker

Die CD im Heft mit The Notwist, Jagwar Ma, Yann Tiersen u.v.m.

Tracklist:

01. The Notwist – „They Follow Me (Live)“

02. Jagwar Ma – „Give Me A Reason (Radio Edit)“

03. Motorama – „Tell Me“

04. Joan As Police Woman & Benjamin Lazar Davis – „Broke Me In Two“

05. All Diese Gewalt – „Maria In Blau“

06. Yann Tiersen – „Kereon“

07. Doctorella – „Ich brauche ein Genie“

08. Nicolas Sturm – „Im Land der Frühaufsteher“

