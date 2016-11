Deutschrapper bekommen Job-Angebot von Lidl

In seinem Feature-Teil zum Song von Kool Savas „Wahre Liebe“ teilt Samy Deluxe seinen ehrenlosen Deutschrap-Kollegen mit, dass er sie nicht respektieren kann, weil sie nur für Geld rappen. Seine Aussage untermauert er mit den Zeilen „Also bitte bring mir diese Rapper her, egal wie viele / in einem Jahr füllt ihr alle wieder das Regal bei Lidl“.

Dass das vielleicht eine gar nicht so schlechte Alternative für Deutschrapper mit Schreibblockade ist, hat nun Lidl in einer Antwort über Twitter mitgeteilt: „An alle Rapper, die bei Lidl Regale auffüllen wollen, wir zahlen 12 Euro Mindestlohn.“

Vielleicht sehen wir Eko also bald beim Einräumen von freshen Milchprodukten in der Lidl-Frischwarenabteilung? Schlimmer als seine Werbung für die bayerische Regionalbahn kann es sowieso nicht mehr werden.

Kool Savas hat sich im Namen seiner zukünftigen Ex-Kollegen erfreut gezeigt:

Hier könnt Ihr das Video mit dem Lidl-Diss sehen