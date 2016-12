Eine Lampe, die uns an die Ruhe nach dem Sendeschluss erinnert

Nicht nur im Jahres-Endspurt fühlen viele von uns den zahlreichen Möglichkeiten und Informationen nicht gewachsen. Als Ruhepol für Wohnung und Büro versetzt uns die Mono Lamp von Simon Forgacs in eine Zeit, in der pro Minute noch keine 300 Stunden neues Youtube-Videomaterial hochgeladen und über 20 Millionen WhatsApp-Nachrichten verschickt wurden. Es gab tatsächlich einmal eine Epoche, in der sogar die Mainstream-Medien Feierabend hatten und als Hinweis darauf ein Testbild sendeten.

An diese Zeit erinnern die „Mono Lamp“-Leuchten von Simon Forgacs. Als Lampenschirm dienen unterschiedliche Testbilder. Diese Bilder bis in die 90er Jahre eingesetzt, als lineares Fernsehen noch das höchste der Entertainment-Gefühle war. Je nach Lampenschirm-Modell gibt die Leuchte wärmeres oder kühleres Licht ab. Sie ist für 85 Euro über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo zu haben, sofern das Funding-Ziel erreicht wird. Hier könnt Ihr dabei mithelfen.

Bilder von der Testbild-Lampe

https://www.youtube.com/watch?v=u0fq3L60irQ Video can’t be loaded: MONO LAMP – Available now on Indiegogo! (https://www.youtube.com/watch?v=u0fq3L60irQ)