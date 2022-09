Trail Of Dead starten Crowdfunding-Kampagne für Europatour

Die Texaner von … And You Will Know Us by the Trail of Dead brauchen Unterstützung. Auf Gofundme.com bittet die Band ihre Fans darum, ihnen bei der Ende September startenden Europatour finanziell unter die Arme zu greifen. Wegen steigender Benzinpreise und die durch die Pandemie immer noch stockenden Ticketverkäufe mache man sonst große Verluste. Als Zielsumme für die Aktion hat die Band 12.000 US-Dollar festgesetzt.

„Wir haben euch (unsere Freunde, Familie und Fans) nie zuvor darum gebeten, eine Tour zu unterstützen … aber diesmal könnten wir es wirklich gebrauchen“, schrieb die Band in einem Statement. „Nichts lieben wir mehr, als für euch zu spielen, unser Publikum. Egal wie schwierig es wird, Musik für die Menschen zu spielen ist uns das alles wert. Aber Touren kostet Geld. Heute mehr als je zu vor.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Trail of Dead (@realtrailofdead)

„Die Mehrheit der Bands macht auf Tour Verluste“

Sonst ist die Gruppe um Conrad Keely und Jason Reece eher für eine dezente Portion Größenwahn bekannt, nicht selten standen sie mit zwei Schlagzeugern gleichzeitig auf der Bühne. Jetzt zeigt sich die Band aber ungewöhnlich ernst: „Auch wenn es mir wehtut, Leuten ihre romantischen Vorstellungen über den dekadenten Lifestyle von Rockbands auf der Tour zu nehmen, ist die Wahrheit, dass eine große Mehrheit der Band dafür bezahlt, zu touren.“

Auch selbst sei man es gewohnt, bei Touren Verluste zu machen. Diesmal würden sie mit einem erwarteten Minus von 30.000 $ aber ungewöhnlich hoch ausfallen. Deshalb brauche man die Unterstützung der Fans. Diese sind anscheinend bereit, Trail of Dead unter die Arme zu greifen: Zum Zeitpunkt dieses Artikels hatten die Spenden schon den Betrag von 5.000 $ erreicht.

Außerdem beklagte sich die Band, dass ihr letztes deutsches Label Inside Out sie kaum unterstützt habe. Man habe sich selbst um das gesamte Marketing für die Europatour kümmern müssen. Trail of Dead hatten im Juli bei Inside Out ihr neuntes Album „XI: Bleed Here Now“ veröffentlicht.