Für Mama: Liam Gallagher möchte sich endlich mit Noel aussöhnen

Liam und Noel bekriegen und beschimpfen sich regelmäßig. Doch könnte ein ganz simpler Grund zur Aussöhnung der beiden Streithähne führen?

In einem Interview mit der “Sunday Times” nannte Liam einen relativ offensichtlichen Grund: “Obviously [our mum would] like us to be chatting, sit around the table at Christmas. But it’s a stupid standoff, and we should know better, as we have kids. It would be nice for me and [Noel] to get back together as brothers. But it’s good, the standoff. I’m enjoying it. I ain’t backing down. He ain’t backing down.”

Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass die gegenseitigen Beschimpfung kalkuliert sind, denn wie Liam richtig bemerkt: Das Interesse für Liam, Noel, Oasis und eine mögliche Reunion ist ungebrochen. “At least people are still talking about it. They’re obsessed. There’s no harm in it. He says shit about me. I say shit about him. I have held the olive branch out, and there has been nothing, so there you go. Potato it is, mate”, fügt er dann aber etwas uneinsichtig hinzu.

“Ich möchte meinen Bruder natürlich nicht verlieren”, sagt Liam im weiteren Verlauf des Gespräches. Obwohl sich sowohl Noel als auch Liam gerne beschimpfen, zeigen sie immer wieder, dass ein Interesse an einer Aussöhnung und möglicherweise einer Oasis-Reunion gar nicht so klein zu sein scheint. Erst letztens erkundigten sie sich im Rahmen der Arbeiten am Oasis-Biopics “Supersonic” nacheinander – natürlich ganz heimlich. Haben die Buchmacher der britischen Wettbüros also doch recht und 2017 ist das Jahr des Oasis-Comebacks?