Wer durch Berlins Straßen flaniert, wird sicher schon auf Graffitis und Tags der „T̶̶O̶̶Y̶ Crew“ gestoßen sein. Die Graffiti-Gruppe bildet eines der einfallsreichsten Streetart-Kollektive der Bundeshauptstadt, was sie einmal mehr mit einer netten window-down-box-Aktion unter Beweis stellte. Statt wie gewöhnlich aus Spraydosen kam die Farbe diesmal in Form von Blumen an den Zug.

Hier könnt Ihr einen Zusammenschnitt der Aktion sehen: