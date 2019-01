Foto: Redferns, Thomas Niedermueller. All rights reserved.

Das Popjahr 2019 hat endgültig Fahrt aufgenommen. Nachdem in der vergangenen Woche bereits neue Alben von zum Beispiel James Blake und Deerhunter erschienen, folgen in dieser Woche die neuen Alben von unter anderem Dendemann, Die Türen, The Dandy Warhols, Toy, Blood Red Shoes und Balthazar.

Hier findet Ihr 17 ausgewählte Neuerscheinungen im Überblick – inklusive Rezensionen, Streams und natürlich der Möglichkeit, sich die Alben sofort zuzulegen.

Album der Woche am 25. Januar 2019: Dendemann mit „DA NICH FÜR“

Das nackte Ergrauen im Deutschrap: Auf seinem Comeback-Album fragt der „klitzekleine, witzgescheite Geistesblitzableiter“ bei sich selbst ab, ob er noch relevant ist.

weitere Neuerscheinungen am 25. Januar 2019:

Nils Frahm – ENCORES 2

Nach seinem Album ALL MELODY veröffentlicht der Meister des Ambient-Piano jetzt eine zweite EP mit Zugaben.

Keuning – PRISMISM

Rock: Die Solopfade, auf denen der Killers-Gitarrist unterwegs ist, sind reichlich ausgetreten.

Mike Krol – POWER CHORDS

Das Potenzial, seine Songs noch weiter auszudünnen, hat vielleicht nur Garage-Punk Mike Krol selbst gesehen: Selbst-reflexion in Bliss und Noise.

Júníus Meyvant – ACROSS THE BORDER

Nordlichternder Eskapismus, vielleicht. Eine herzerwärmende Singer/Songwriter-Soul-Platte auf jeden Fall.

Tim Presley’s White Fence – I HAVE TO FEED LARRY’S HAWK

Eine Ode an den kreativen Kopf und Mitgründer von Pink Floyd: zauberhafter Psych-Pop-Folk mit elektronischem Finale.

Swervedriver – FUTURE RUINS

Die Shoegaze-Veteranen verlieren ihren Metal-Biss.

Toy – HAPPY IN THE HOLLOW

Extrem schwacher Psychedelic-Pop der einstigen Hoffnungsträger.

Die Türen – EXOTERIK

Die Türen aus Berlin sind zurück und haben ein Gesamtkunstwerk aus Krautrock, Techno und Postpunk geschaffen.

Anna Aaron – PALLAS DREAM

Kluge Pianostücke mit spielerischer Pop-Note.

Blood Red Shoes – GET TRAGIC

Das Duo will keine gute Laune verbreiten. Erst wenn es sich an etwas reiben kann, wird sein Indie-Rock so richtig gut.

The Dandy Warhols – WHY YOU SO CRAZY

Die Indie-Pop-Psychedeliker geben keinen Fick mehr – wir hätten aber ohnehin keinen mehr nötig gehabt.

Balthazar – FEVER

Lust an der Melodie: Die Belgier spielen sich zwischen Indie-Pop, Disco und R’n’B frei.

Sneaks – HIGHWAY HYPNOSIS

Böser, groovender Punk-Hop von der neuen Meisterin des gekonnten Schnellschusses.

At Pavillon – BELIEVE US

Wummsiger Indie-Pop, vorgetragen von einer Gruppe von Overperformern aus Wien.

Bendik Giske – SURRENDER

Kapitulatio-ho-ho-hon: In Bendik Giskes Reinszenierung der schwulen Berliner Clubkultur wird das Saxofon zum ganzen Universum der Nacht.

Rudimental – TOAST TO OUR DIFFERENCES

Arena-Pop für Markenkunden: Die Breakbeat-Schraube ist locker.

