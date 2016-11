Hans Zimmer bringt Euch bald in einem Online-Seminar das Komponieren bei

Über die Website MasterClass haben wir zuletzt berichtet als Werner Herzog dort einen Online-Kurs für Regie-Nachwuchs angeboten hat. Für 90 Dollar kann man in mehreren Videos, in denen auch Aufgaben gestellt werden, von Herzog lernen. Auf Masterclass gibt es dazu Kurse von Kevin Spacey (Schauspielern) und Aaron Sorkin (Drehbuch). Nun stellt die Seite einen neuen prominenten Lehrer vor: den Komponisten Hans Zimmer.

Auch interessant Regie-Nachwuchs aufgepasst: Werner Herzog gibt ein Online-Seminar für 90 Dollar Der in Frankfurt am Main geborene Zimmer ist einer der erfolgreichsten Filmkomponisten der Welt, für seine Musik zu „König der Löwen“ gewann er einen Oscar. Zuletzt komponierte er für „Inception“, „Interstellar“ und „12 Years a Slave“. In 30 Videos wird Zimmer nun ab Anfang 2017 sein Wissen und seine Tricks weitergeben. In einem Video stellt er sich und sein Seminar vor:

https://www.youtube.com/watch?v=yCX1Ze3OcKo Video can’t be loaded: Hans Zimmer Teaches Film Scoring | Official Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=yCX1Ze3OcKo)

Bereits im Vorstellungsvideo des Neu-Lehrers deutet Zimmer an, dass er genau erklären wird, wie zum Beispiel seine ikonischen Scores zu „The Dark Knight“ und „Sherlock Holmes“ entstanden sind.