Hört Kings Of Leons neues Album „WALLS“ jetzt im Stream

Am heutigen Freitag, den 14. Oktober 2016, ist es erschienen: WALLS, das siebte Album der Kings Of Leon. Ihr könnt das Ding also ab sofort im Plattenladen oder im Internet kaufen – oder es bei den einschlägigen Streamingdiensten von Apple Music bis Spotify streamen.

Zuvor ließen die Kings Of Leon bereits ihre neuen Songs „Waste a Moment“, „Walls“, „Around The World“ und „Reverend“ hören und teilweise sehen.

WALLS ist eine Abkürzung und steht deshalb nicht etwa für „Mauern“, sondern für „We Are Like Love Songs“. Die Platte wurden in Los Angeles mit Produzent Marcus Dravs (Coldplay, Arcade Fire) aufgenommen und ist der Nachfolger von MECHANICAL BULL aus dem Jahr 2013.

Im September traten die Kings Of Leon beim Lollapalooza Festival in Berlin auf und bewiesen dort eindrucksvoll, dass sie so was von mitten im Mainstream angekommen sind. Im Februar 2017 geben sie zwei Deutschlandkonzerte in Köln und Hamburg.