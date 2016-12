Ging das echt nur auf diese harte Tour? Ende 2016 haben wir einen Bowie, einen Cohen und einen Prince zu wenig. Und einen Trump zu viel. Wir fühlen uns umstellt von Lügnern, Buhmännern, Schwanzeinkneifern. Deshalb kann unser Jahresrückblick im aktuellen Musikexpress nicht nur ein Rückblick sein. Er soll vielmehr als Appell gelesen werden, sich zu wehren gegen den ganzen Schwindel. Und wir sind nicht allein: Beyoncé, The Yes Men, Jan Böhmermann, Alicia Keys, Toni Erdmann, Anohni, Maurice Summen und Dr. Dylan helfen uns! Unter anderem.

Was Davide über 2016 zu sagen hat? Das hier:

„Scheiß Jahr. Gute Musik. Sogar in der ewigen Problemzone zwischen Schland und Swag. Meine Freunde und ewige Lieblingsband, die Beginner, haben ein Album gemacht, an das ich schon fast nicht mehr geglaubt hatte. Und Königin Haiyti und Trettmann haben mir exakt das Gefühl gegeben, das ich damals bei „Rock On“ und seitdem nur noch sehr selten hatte: Da geht ja alles! Auf der Höhe der Zeit, aber trotzdem eigen, für mich und einfach irre gut.“

Jahresrückblick 2016: Die 10 Lieblingsalben von Davide Bortot

1. Blood Orange – Freetown Sound

2. Trettmann – KitschKrieg 1-3

3. Haiyti – Toxic

4. Beyoncé – Lemonade

5. Rae Sremmurd – SremmLife 2

6. MHD – MHD

7. Telephones – Vibe Telemetry

8. Skepta – Konnichiwa

9. Huerco S – For Those Of You Who Have Never (And Also Those Who Have)

10. Solange – A Seat At The Table

