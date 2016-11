Liam x singt gegen einen neuen deutschen Rechtsruck an

Klingt in den folgenden dreieinhalb Minuten wie der kleine Bruder von Casper, will aber selber ein ganz Großer werden: Liam x, ebenfalls aus (der Nähe von) Bielefeld, hat heute eine neue Single seines kommenden Debütalbums veröffentlicht. Der Song „Herbst“ kommt mit Gastvocals von OK-Kid-Sänger Egon Holz aka Jonas Schubert – und natürlich ist es in Wahrheit dessen Stimme, die an Casper erinnert -, einem Beerdigungsvideo und ziemlich eindeutigen Zeilen daher.

Zu Post-Dubstep-Sounds und minimaler Electronica singen Liam x und Egon Holz einen deutschen Text, in dem Liam x den Rechtsruck in Deutschland anprangert und Parallelen zwischen unserer Gegenwart und dem Aufkommen von Nationalsozialismus und Holocaust zieht: „Auf einmal wieder alles braun / Vom Arabischen Frühling zum Deutschen Herbst / Angstschweiß tropft in dein Herz “, heißt es darin etwa, und noch klarer: „Und dann erzählst du deinen Kindern / Nein es war nicht deine Schuld / Dass es so schlimm wird, hast du nicht gemerkt.“

https://www.youtube.com/watch?v=WLcC8zG2wBA Video can’t be loaded: Liam x – Herbst ft. Egon Holz (https://www.youtube.com/watch?v=WLcC8zG2wBA)

Liam x arbeitete schon mit Bon Iver, Woodkid und The National zusammen, ging mit Gold Panda auf Tour. Sein neues Label kündigt ihn als Mischung aus SOHN und Woodkid an. Das Debütalbum des Produzenten soll im Frühjahr 2017 bei Virgin Records erscheinen.