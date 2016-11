Marilyn Manson enthauptet Donald Trump (in seinem neuen Video)

Pünktlich zum Tag der US-Präsidentschaftswahl 2016 ließ Marilyn Manson ein neues Video mit vermeintlich eindeutiger Botschaft los: Im Teaserclip zu seinem zehnten Album SAY10 (bitte einmal laut aussprechen) sitzt er mit blutverschmierten Händen da, reißt Bibelseiten heraus und singt im Refrain: „You say god, I say Say10“. Dazu sieht man einen enthaupteten und blutüberströmten Anzugträger auf dem Boden liegen, dessen Leiche in puncto Kleidung und Hautfarbe wie die eines Donald Trump anmutet.

Manson betonte, dass es sich bei der Leiche im Clip natürlich nicht zwangsläufig um Donald Trump handeln solle. Die Bilder mögen bitte frei interpretiert werden, es ginge ihm im Song ganz allgemein um die verzweifelten Taten von Leuten, die an Dinge glauben, die von einem Ungläubigen gepredigt würden.

Marilyn Manson führt aus: „Right now we’re in such a state of confusion when it comes to religion, politics, sexuality, and how they all tie together, and it’s being turned into a circus and a sideshow,. And that’s something that I’ve been described as a ringleader of. It seems like a time for me as an artist, and as an American artist, to make something that causes a new set of questions to arise that aren’t simply statements.“

Vielleicht tut Manson ganz gut daran, den, den er für Satan und einen falschen Prediger hält, nicht explizit beim Namen zu nennen. Er könnte dafür womöglich wegen Hochverrat angeklagt werden.